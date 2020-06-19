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СК обвинил первого замминистра строительства Иркутской области во взятке

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Первому заместителю министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Ирине Худяковой предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. О этом сообщает региональное управление СК.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ

По данным «Ирксиб», Худякову задержали накануне. По версии следствия, Худякова получила взятку в 2016 году, когда она занимала пост начальника отдела выдачи разрешительной документации градостроительного департамента администрации Иркутска. 2 млн руб. ей передал представитель фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.

«Следователями СК России совместно с сотрудниками полиции проведены обыски по местам жительства обвиняемой и свидетелей по уголовному делу, а также в служебных кабинетах в администрации города и министерстве строительства, дорожного хозяйства», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Там добавили, что изъяты деньги, дорогостоящие ювелирные изделия и часы.

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17 июня в Иркутске следователи СК вместе с полицейскими задержали начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства. Следствие считает, что чиновник за взятку 200 тыс. руб. обещал свое покровительство в ходе проводившегося в 2019 году аукциона на ремонтные работы. При задержании чиновник попытался сбежать.

Теги: Иркутская область, взятка, чиновники
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