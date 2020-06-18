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СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником

Следственный комитет распространил видео, на котором видно, как начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска пытается скрыться от следователей. Ролик появился на YouTube-канале ведомства.

Камера, установленная в помещении департамента, зафиксировала попытки чиновника скрыться от правоохранителей. Затем в ролике видно, как чиновник выбегает из здания. На вопрос о том, зачем он пытался скрыться, чиновник отвечает: «Такого факта не подтверждаю».

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ

В настоящий момент задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), сообщается на сайте Следственного комитета по Иркутской области.

Следствие считает, что чиновник за взятку в 200 тыс. руб. обещал свое покровительство в ходе проводившегося в 2019 году департаментом инженерных коммуникаций и жилищного фонда аукциона на осуществление ремонтных работ на нескольких улицах Иркутска.

«По ходатайству следствия Октябрьским районным судом города Иркутска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

Теги: чиновник, СК, Иркутск, новости
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