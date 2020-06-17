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Синоптик предупредила о похолодании в Москве на 10 градусов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В конце недели в Москву придет похолодание, в воскресенье температура понизится на 10 градусов. Об этом РБК сообщила ведущий специалист погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По словам синоптика, начиная с четверга в столичном регионе возрастет вероятность локальных ливней и гроз. Из-за холодного атмосферного фронта в субботу возможны грозовые ливни и град.

«Если в субботу максимальные температуры в столице еще прогнозируются на уровне плюс 25 градусов, то в воскресенье, когда к нам прорвется скандинавский воздух, в дневные часы будет около плюс 20 градусов. Если сравнивать середину недели и воскресенье, то действительно, понижение температуры обещает быть существенным», — пояснила она.

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По мнению Волосюк, из-за жаркой погоды до плюс 30 градусов в среду и четверг могут быть побиты рекорды XIX века. «17 июня 1892 года в Москве была зафиксирована максимальная температура плюс 30,8 градуса, в 18 июня в 1895 году максимальная температура в столице составила плюс 31,3 градуса. И сегодня, и завтра мы ожидаем, что столбики термометра поднимутся до таких отметок, как минимум могут быть повторены рекорды XIX века, высока вероятность того, что они могут и не устоять», — сказала она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве из-за аномальной жары в течение этой недели будут выпускаться штормовые предупреждения. Он отметил, что температура выше 30 градусов для Москвы является опасным явлением и может негативно сказаться на большом количестве людей. Такие предупреждения позволят принять необходимые меры, а также обратить внимание пожилых людей на необходимость проводить меньше времени на улице в жару.

Теги: погода, похолодание, Москва, новости, синоптик
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