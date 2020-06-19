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В Дагестане замглавы района пострадал в драке

Селение Кидеро
Селение Кидеро (Фото: True Dagestan / Youtube)

Заместитель главы Цунтинского района Дагестана подрался с четырьмя местными жителями, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Конфликт произошел 16 июня, примерно в 12:50, в селении Кидеро. В результате 37-летний чиновник, а также его брат, директор районной образовательной организации, получили травмы и были доставлены в больницу.

Других участников драки доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). По информации ведомства, драка началась «из-за ранее сложившихся неприязненных отношений».

РБК направил запрос в администрацию Цунтинского района.

Газета «Черновик» уточняет, что среди пострадавших — заместитель главы района Исрапил Абдулаев и его брат Омар Абдулаев. Чиновник приехал в Кидеро для проверки «Центра традиции и культуры народов России».

«Молодежь Дагестана» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что предварительная причина инцидента — бытовой конфликт, не связанный со служебной деятельностью пострадавших.

15 июня около 400 граждан Азербайджана, проживающих во временном лагере в Дагестане, попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ» недалеко от российско-азербайджанской границы. Они оказали сопротивление полицейским и забросали их камнями. В результате пострадали девять сотрудников полиции.

Теги: драка, Дагестан, полиция, новости
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