Минздрав заявил о необходимости повышенной готовности медслужб на параде

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил привести экстренные медицинские службы в полную готовность к параду Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщается на сайте Минздрава.

По его словам, дежурные бригады должны быть готовы к оказанию помощи при тепловых ударах.

«Помимо обеспечения всего комплекса мер по защите от потенциальных угроз распространения коронавирусной инфекции, включая медикаментозную профилактику непосредственных участников парада, важно также быть готовыми к оказанию экстренной помощи с учетом установившихся высокотемпературных режимов», — сказал Мурашко в ходе видеоселекторного совещания по вопросам медицинского обеспечения мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин, в свою очередь, сообщил, что более 13 тыс. военнослужащих, которые пройдут по Красной площади, во время тренировок соблюдают строгий обсервационный режим и регулярно проходят экспресс-тестирование на коронавирус. Все участникам парада выдаются средства индивидуальной защиты и антисептики, добавил Тришкин.