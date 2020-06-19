Минздрав заявил о необходимости повышенной готовности медслужб на параде

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 18 июн, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 18 июн, 12:32
В «Дом. РФ» заявили об обсуждении «знакового» здания для ФСИН Общество, 13:47 Спутники лета: собираем коллекцию украшений с насекомыми Стиль, 13:37 ЦБ снизил ставку сразу на 1 п.п. до нового исторического минимума Финансы, 13:30 МСП Банк начал кредитовать поддержку бизнеса под 0% одним платежом Пресс-релиз, 13:30 «Она не воспринимает никого». Что происходит с карьерой Анны Винтур Стиль, 13:26 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 13:25 Суд не смог вынести решение о штрафе Зеленскому за нарушение изоляции Политика, 13:21 В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект Технологии и медиа, 13:19 Гости дорогие: как российские отели восстанавливаются после пандемии Pro, 13:19 Тренды 2020: какие отрасли остались на плаву РБК и Промсвязьбанк, 13:16 РЖД возобновили прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском Бизнес, 13:12 Корреспондент «Дождя» приехал давать показания из-за статьи о голосовании Общество, 13:10 Премьер-министр Японии не приедет на парад Победы в Москву Политика, 13:07 «Ощущения не те»: приживется ли после карантина формат свидания онлайн Социальная экономика, 13:00 
Общество ,  
0 

Минздрав заявил о необходимости повышенной готовности медслужб на параде

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил привести экстренные медицинские службы в полную готовность к параду Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщается на сайте Минздрава.

По его словам, дежурные бригады должны быть готовы к оказанию помощи при тепловых ударах.

«Помимо обеспечения всего комплекса мер по защите от потенциальных угроз распространения коронавирусной инфекции, включая медикаментозную профилактику непосредственных участников парада, важно также быть готовыми к оказанию экстренной помощи с учетом установившихся высокотемпературных режимов», — сказал Мурашко в ходе видеоселекторного совещания по вопросам медицинского обеспечения мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом
Политика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин, в свою очередь, сообщил, что более 13 тыс. военнослужащих, которые пройдут по Красной площади, во время тренировок соблюдают строгий обсервационный режим и регулярно проходят экспресс-тестирование на коронавирус. Все участникам парада выдаются средства индивидуальной защиты и антисептики, добавил Тришкин.

В ночь на 19 июня в Москве провели заключительную часть парада Победы. По Красной площади прошли более 40 пеших парадных расчетов. Генеральная репетиция пройдет в субботу, 20 июня.
 

Теги: Минздрав России, парад Победы
Материалы по теме
В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом
Политика
Опубликована схема парада Победы на Красной площади
Общество
Ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун без масок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter