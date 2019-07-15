На границе в Крыму задержали двух находившихся в розыске украинцев

На границе в Крыму задержали двух находившихся в розыске украинцев

Российские пограничники задержали в Крыму двух украинцев, один из которых находился в международном розыске. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на региональное управления ФСБ.

Украинца 1991 года рождения задержали на пункте пропуска «Армянск». По данным управления, в Молдавии его осудили за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. До вынесения приговора он был под подпиской о невыезде.

На этом же пункте пропуска был задержан гражданин Украины 1985 года рождения, которого подозревают в совершении убийства на территории Крыма.

Задержанных передали правоохранительным органам.

В начале октября 2017 года российские пограничники задержали в Крыму украинца, находившегося в федеральном розыске. Он являлся подсудимым по делу о мошенничестве и сбыте наркотиков в Феодосии. Задержание произошло также на КПП «Армянск».