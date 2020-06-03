В Крыму арестовали украинского военного за незаконное пересечение границы

Евгений Добринский (Фото: Сергей Павлив / ТАСС)

Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте на месяц украинца, задержанного за незаконное пересечение российско-украинской границы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Избрать в отношении Д. <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток до 1 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

По информации следствия, 30 мая мужчина без документов на право въезда в Россию прошел пешком по дамбе железнодорожных путей направления между украинским н.п. Сиваш и российским городом Джанкой.