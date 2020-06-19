Мишустин расширил скидку для школьников на железнодорожные билеты

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Во время учебного года школьники смогут купить билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе со скидкой 50%. Соответствующе заявление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Пониженный тариф будет действовать для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря», — отмечается в сообщении правительства.

Ранее скидка на железнодорожный проезд уже существовала, но распространялась только на билеты в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.

В марте из-за угрозы коронавируса школьникам отменили льготный проезд по Москве и области. При этом уплаченные ранее деньги за проезд сохранялись. В июне, после ослабления ограничительных мер снова заработали социальные карты, восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов можно начиная с 12 июня.



