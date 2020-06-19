Минобороны показало видео перехвата американских бомбардировщиков

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков B-52H над нейтральными водами Охотского моря.

Видео: Национальный Центр управления обороной Российской Федерации

Как ранее сообщило военное ведомство, в воздух для сопровождения американских самолетов поднимались Су-30, Су-35 и МиГ-31. Бомбардировщики B-52H сопровождались российскими истребителями «непрерывно», отметили в Минобороны. Нарушения российской границы не было.

Предыдущий инцидент с перехватом американских самолетов у границ России произошел 15 июня. Тогда дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали В-52H и группу разведывательных самолетов других стран в нейтральных водах Балтийского моря.

