Посольство потребовало не запугивать граждан США «российской угрозой»

Американским властям следует поддерживать с Россией цивилизованный диалог и проявлять сдержанность в эмоциях и оценках, говорится в сообщении посольства России в США в Twitter.

«Россия не нападает ни на кого и не имеет таких намерений. Хватит запугивать американских и европейских граждан страшилками о «российской угрозе», — указали в дипмиссии.

К посту также прикреплено сообщение из Twitter сенатора Роберта Менендеса. В нем он сообщил о представлении совместного с членом палаты представителей Элиотом Энгелом законопроекта о запрете выделения средств на вывод войск США из Европы и Германии.

«Нынешнее присутствие американских войск в Германии отвечает интересам национальной безопасности США», — говорится в сообщении о законопроекте. По словам сенатора, десятилетия Германия служила важной платформой и в том числе для поддержки американского присутствия в Восточной Европе, которое направлено на противодействие России. «Это (вывод войск. — РБК) ослабит Америку и Европу. И Владимир Путин понимает это лучше всех», — говорится в сообщении сенатора.

В середине июня Трамп объявил о сокращении американского военного присутствия в Германии вдвое. Текущую общую численность американского военного контингента в ФРГ Трамп оценил в 50 тыс. человек. Объясняя свое намерение, Трамп озвучил претензии к Берлину, которые он предъявлял в начале президентского срока. «Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится», — заявил он.