Посол Германии назвала цель нахождения в ФРГ американских войск

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Военные США находятся в Германии для поддержания трансатлантической безопасности, а не для защиты ФРГ. Об этом заявила посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер, передает Reuters.

Она добавила, что американские войска также находятся там для обеспечения американского военного присутствия в Африке и в Азии.

Посол назвала «тесным» сотрудничество Германии и США в военной области. «Наше сотрудничество по военным вопросам и вопросам безопасности всегда было очень тесным и останется таковым», — сказала она.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что примерно наполовину, до 25 тыс. человек, сократит американский военный контингент в Германии, если Берлин не вернет свои долги по платежам НАТО. По словам американского президента, они составляют «миллиарды долларов».