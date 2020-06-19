Ширвиндт ответил на сообщения об уходе с поста худрука Театра сатиры

Александр Ширвиндт (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в разговоре с РБК прокомментировал сообщения об уходе со своего поста.

«Я не знаю про эту информацию, мы сейчас в отпуске, начинаем в августе только, тогда только будет ясна наша жизнь», — сказал Ширдвинт, отвечая на вопрос, действительно ли он оставляет должность худрука Театра сатиры.

Ранее Telegram-канал «Закулиска» написал, что 85-летнего Ширдвиндта на посту сменит режиссер Сергей Газаров, в ближайшее время об этом будет объявлено официально. Ширвиндт, по информации канала, останется в почетной должности президента театра.

Газаров сообщил РБК, что не владеет информацией по этому вопросу. «Я думаю, что это надо спросить у Александра Анатольевича [Ширвиндта], а не у меня. Я же не сам себя назначаю, кто-то же должен меня назначать. Александр Анатольевич лучше знает. Пока я там буду ставить только спектакль по Салтыкову-Щедрину, пока у меня никакой другой информации нет», — сказал он.