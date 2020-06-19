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Ширвиндт ответил на сообщения об уходе с поста худрука Театра сатиры

Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в разговоре с РБК прокомментировал сообщения об уходе со своего поста.

«Я не знаю про эту информацию, мы сейчас в отпуске, начинаем в августе только, тогда только будет ясна наша жизнь», — сказал Ширдвинт, отвечая на вопрос, действительно ли он оставляет должность худрука Театра сатиры.

Ранее Telegram-канал «Закулиска» написал, что 85-летнего Ширдвиндта на посту сменит режиссер Сергей Газаров, в ближайшее время об этом будет объявлено официально. Ширвиндт, по информации канала, останется в почетной должности президента театра.

Газаров сообщил РБК, что не владеет информацией по этому вопросу. «Я думаю, что это надо спросить у Александра Анатольевича [Ширвиндта], а не у меня. Я же не сам себя назначаю, кто-то же должен меня назначать. Александр Анатольевич лучше знает. Пока я там буду ставить только спектакль по Салтыкову-Щедрину, пока у меня никакой другой информации нет», — сказал он.

Ширвиндт назвал «трепотней» данные об уходе с поста худрука Театра сатиры
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Александр Ширвиндт<br /> <br /> &nbsp;

РБК направил запрос в департамент культуры Москвы.

Ранее Ширвиндт написал, что решил уйти с поста худрука во вступлении к своей книге «Опережая некролог», которая недавно вышла в продаже. «На 86-м году жизни после тяжелого и продолжительного раздумья принял решение уйти с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александр Анатольевич Ширвиндт», — говорится в нем.

В феврале 2020 года Ширдвинт также называл «трепотней» сообщения о своем уходе.

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Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Худрук «Сатиры» родился в 1934 году в семье работников искусства, окончил Щукинское театральное училище в 1956 году. После этого его приняли в Московский государственный театр им. Ленинского комсомола и на «Мосфильм». В 1970 году пришел работать в Театр сатиры, а в 2000 году возглавил его.

Помимо театральных работ Ширдвинт известен по ролям в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих». В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР, он также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Теги: Александр Ширвиндт, новости, театр Сатиры
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