Ширвиндт назвал «трепотней» данные об уходе с поста худрука Театра сатиры

Александр Ширвиндт (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Информация о том, что Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, не соответствует действительности. Об этом актер сообщил РБК.

«Пока что это все трепотня», — ответил Александр Ширвиндт РБК на вопрос о своем возможном уходе.

14 февраля Sobesednik.ru сообщил, что Ширвиндт намерен в скором времени покинуть должность. Издание, сославшись на эксклюзивный комментарий артиста, написало, что он подаст заявление об отставке.

Александр Ширвиндт, родившийся в семье работников искусства, окончил Щукинское театральное училище в 1956 году, после чего был принят в Московский государственный театр им. Ленинского комсомола и на «Мосфильм». В 1970 году пришел работать в Театр сатиры, а в 2000 году возглавил его.

Кроме десятков своих театральных амплуа, Ширвиндт широко известен по ролям в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других.