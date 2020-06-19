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Политика ,  
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В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Если Украина хочет добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, она должна сначала сделать демаркацию границ в этом районе и согласовать это с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет, передает «РИА Новости».

«Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией», — сказал он. По словам Шеремета, российская сторона будет рассматривать любую попытку вмешательства «как акт агрессии против России».

Депутат напомнил, что после того, как Крым стал российской территорией, фактически изменилась и морская граница между Россией и Украиной. По его словам, вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны «цивилизованно» решаться через Министерства иностранных дел.

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Осенью 2016-го Украина инициировала судебный спор с Россией, Киев заявил о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном море от 1982 года и потребовал восстановить свои права в в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Летом 2019 года Украина также обвинила Москву в незаконной добыче природного газа в пределах шельфа Черного моря. В январе 2020 лидер Украины Владимир Зеленский озвучил предложения по разработке месторождений на шельфе в Черном море, пригласив участвовать в них американские компании.

Арбитражный суд в Нидерландах в 2020 году заявил, что не будет рассматривать претензии Киева относительно его прав в морских зонах вблизи Крыма, так как «не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом», сообщил МИД Украины. В то же время суд уточнил, что это не подтверждает законность действий России.

Материал дополняется
 

Теги: Крым, Украина, газ
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