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Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Предложения прозвучали на встрече украинского президента с главой Госдепа. Это первый визит Майка Помпео на Украину после вступления Зеленского в должность
Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента по итогам его переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве.

«Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», — сказал Зеленский после переговоров с Помпео.

Среди других проектов, куда Зеленский пригласил американский бизнес, назван проект по строительству дорог в стране. «У нас большие планы в отношении дорог. Наш первый шаг — 25 тыс. километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру», — сказал Зеленский.

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
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Предложения Зеленского по разработке месторождений на шельфе в Черном море звучат на фоне недавних заявлений «Укргазодобычи» об истощении запасов в пяти крупнейших газовых месторождениях. Речь идет о Яблоновском, Ефремовском, Мелиховском, Шебелинском и Западно-Крестищенском месторождениях. Запасы в них истощены на 79–90%, предупреждала компания. В этой связи, как говорилось в заявлении «Укргазодобычи», компания много инвестирует в поиск новых ресурсов, которые позволят «компенсировать добычу и естественное падение».

В пятницу Помпео прибыл с визитом на Украину. Это первый визит главного американского дипломата на Украину после вступления Зеленского в должность президента.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Черное море, добыча газа, добыча нефти
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