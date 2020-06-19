Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 18 июн, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 18 июн, 12:32
Учитесь побеждать: кто возглавил рейтинг edtech-компаний в I квартале Pro, 09:01 Ozon назвал самые популярные сорта мороженого в июне Общество, 09:00 На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе Бизнес, 09:00 В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма Политика, 08:54 Тяжеловес ММА Кертис Блейдс раскритиковал гонорары в UFC Спорт, 08:46 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июня Общество, 08:40 На Сахалине начали обследовать леса после нападения медведя на женщину Общество, 08:33 Бизнес для людей: как получить безвозмездный грант на развитие РБК и Промсвязьбанк, 08:33 Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами Бизнес, 08:30 Домогаров объяснил свой пост о Ефремове Общество, 08:11 В Китае расшифровали данные выявленного на рынке в Пекине генома COVID-19 Общество, 08:04 Эксперты EY проанализировали причины киберрисков российских компаний Pro, 08:04 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 08:00 РБК Pro: как американцы судятся с работодателями из-за возвращения в офис Pro, 08:00
Общество ,  
0 

Ozon назвал самые популярные сорта мороженого в июне

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В июне самым популярным видом мороженого стали пломбиры в вафельном стаканчике. Об этом говорится в сообщении интернет-магазина Ozon, поступившем в РБК.

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала несколько сотен тысяч заказов и почти 1 млн поисковых запросов в сервисе «Ozon Супермаркет». Выяснилось, что чаще всего покупатели выбирают пломбир в вафельном стаканчике, при этом они отдают предпочтение сливочному вкусу, крем-брюле и шоколадному. Кроме того, высоким спросом в начале лета пользуются эскимо в шоколадной глазури и разнообразные сорбеты.

На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников
Общество
Фото: Rudolf / Arco Images / Global Look Press

«Часть пользователей покупает мороженое в больших упаковках, экспериментируя с экзотическими вкусами, а чаще всего — соленой карамели, малине-клюкве, манго-маракуйе и другим», — отмечается в сообщении.

В 2020 году, как показало исследование компании, выросли продажи диетических сортов мороженого. Продажи протеинового, безлактозного и соевого мороженого без сахара увеличились на 112% год к году. Кроме того, выросли продажи разнообразных топпингов к пломбиру, они увеличились на 263%, самыми популярными вкусами стали соленая карамель, лесной орех и кокос.

«Многие делают выбор в пользу домашнего мороженого — продажи морожениц в июне выросли на 109% год к году, а стационарных блендеров — на 68% год к году», — уточняется в сообщении.

РБК направил запросы в пресс-службу компаний X5 Retail Group, «Азбука вкуса», «Окей», «Утконос».

Ранее эксперты назвали самые популярные виды алкоголя, которые россияне чаще всего покупали во время распространения коронавируса. Самым продаваемым напитком оказалось пиво, после него шли вино и водка.

Теги: Ozon, мороженое, лето
Материалы по теме
Объемы продаж Ozon выросли более чем на 100% в первом квартале 2020 года
Финансы
На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter