Ozon назвал самые популярные сорта мороженого в июне

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В июне самым популярным видом мороженого стали пломбиры в вафельном стаканчике. Об этом говорится в сообщении интернет-магазина Ozon, поступившем в РБК.

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала несколько сотен тысяч заказов и почти 1 млн поисковых запросов в сервисе «Ozon Супермаркет». Выяснилось, что чаще всего покупатели выбирают пломбир в вафельном стаканчике, при этом они отдают предпочтение сливочному вкусу, крем-брюле и шоколадному. Кроме того, высоким спросом в начале лета пользуются эскимо в шоколадной глазури и разнообразные сорбеты.

«Часть пользователей покупает мороженое в больших упаковках, экспериментируя с экзотическими вкусами, а чаще всего — соленой карамели, малине-клюкве, манго-маракуйе и другим», — отмечается в сообщении.

В 2020 году, как показало исследование компании, выросли продажи диетических сортов мороженого. Продажи протеинового, безлактозного и соевого мороженого без сахара увеличились на 112% год к году. Кроме того, выросли продажи разнообразных топпингов к пломбиру, они увеличились на 263%, самыми популярными вкусами стали соленая карамель, лесной орех и кокос.