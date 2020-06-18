Суд приговорил трех сторонников «Артподготовки» к срокам от 6 до 13 лет

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От шести до 13 лет колонии получили трое участников запрещенного в России движения «Артподготовка», сообщили РБК в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

«Суд приговорил: назначить Андрею Толкачеву наказание в виде 13 лет в колонии строгого режима, Юрию Корному — десять лет в колонии строгого режима и Андрею Кепте — шесть лет в колонии строгого режима», — заявили там.

Также все они получили год ограничения свободы без штрафа. По версии следствия, в ходе акции, планировавшейся 5 ноября 2017 года, они хотели поджечь праздничные декорации на Манежной площади, а также уничтожить несколько опор ЛЭП.

4 октября 2019 года Ростовский областной суд признал трех участников движения «Артподготовка» виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках. Влада Мордасова приговорили к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима, Яна Сидорова — к шести с половиной годам. Вячеслав Шашмин получил три года условно за покушение на участие в беспорядках.

Основавший движение «Артподготовка» Вячеслав Мальцев в 2017 году покинул Россию, после того как стало известно, что правоохранительные органы планируют его задержание.