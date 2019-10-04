Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.

Влада Мордасова приговорили к шести годам и семи месяцам колонии строго режима, Яна Сидорова — к шести с половиной годам. Вячеслав Шашмин, которого признали виновным в покушении на участие в беспорядках, получил три года условно.

По данным суда, все трое разделяли взгляды запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка».

Суд решил, что Мордасов создал с целью дестабилизации политической ситуации в стране и поиска соратников группу в интернете, к которой присоединились Сидоров и Шашмин. Массовые беспорядки были запланированы на 5 ноября 2017 года, к участию в них планировалось привлечь всех участников группы, не менее 200 человек, указывается в сообщении. В этот день трое осужденных и другие люди собрались на площади Советов в Ростове-на-Дону для проведения одиночных пикетов с плакатами, там их задержали.