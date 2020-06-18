Сбербанк и ВТБ решили вести аккаунты в Telegram

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После решения Роскомнадзора прекратить блокировку Telegram Сбербанк заведет официальный канал в этом мессенджере. Об этом заявил глава банка Герман Греф, его слова передала РБК пресс-служба финансовой организации.

По его словам, в банке приветствуют решение Роскомнадзора. «Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером, и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram», — сказал Греф.

Об открытии официального канала в Telegram объявил также ВТБ. «Мы открыли официальный Telegram-канал «Оперштаб ВТБ». Этот канал — коротко и быстро о наших сервисах, продуктах, акциях и важнейших событиях в банке и экономике страны», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

18 июня Роскомнадзор заявил, что отказывается от блокировки Telegram. Ведомство объяснило свое решение готовностью основателя сервиса Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Роскомнадзор пытался ограничить доступ к Telegram с весны 2018 года.