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Сбербанк и ВТБ решили вести аккаунты в Telegram

Сбербанк SBER ₽203,77 -2,1% Купить
ВТБ VTBR ₽0,0359 -1,64% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

После решения Роскомнадзора прекратить блокировку Telegram Сбербанк заведет официальный канал в этом мессенджере. Об этом заявил глава банка Герман Греф, его слова передала РБК пресс-служба финансовой организации.

По его словам, в банке приветствуют решение Роскомнадзора. «Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером, и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram», — сказал Греф.

Об открытии официального канала в Telegram объявил также ВТБ. «Мы открыли официальный Telegram-канал «Оперштаб ВТБ». Этот канал — коротко и быстро о наших сервисах, продуктах, акциях и важнейших событиях в банке и экономике страны», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

18 июня Роскомнадзор заявил, что отказывается от блокировки Telegram. Ведомство объяснило свое решение готовностью основателя сервиса Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Роскомнадзор пытался ограничить доступ к Telegram с весны 2018 года.

В Кремле сообщили, что «приняли к сведению» как само решение ведомства об отмене блокировки Telegram в стране, так и «исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора». Об этом заявил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги: Сбербанк, Герман Греф, новости
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