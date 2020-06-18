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Битва за Telegram ,  
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Володин заявил о необходимости корректировать решение суда из-за Telegram

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Решения суда, которые невозможно исполнить, нужно менять. Об этом в интервью «Газете.ru» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение одной из думских фракций разблокировать Telegram.

«Если суд принимает решение, оно должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно, значит, его должны корректировать», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Володин добавил, что депутаты пользуются мессенджерами, в число которых входит и Telegram.

Почему власти решили разблокировать Telegram. Главное
Технологии и медиа
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

18 июня Роскомнадзор объявил, что снимает ограничение на работу Telegram в России. В ведомстве сообщили, что требования о блокировке мессенджера снимаются по согласованию с Генпрокуратурой. Причиной для такого решения в Роскомнадзоре назвали готовность его основателя Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму».

Telegram был официально заблокирован на территории России решением Таганского суда Москвы в апреле 2018 года. Ограничение было наложено из-за отказа разработчиков мессенджера передавать ФСБ ключи дешифровки сообщений, которые спецслужба требовала, мотивируя это необходимостью бороться с терроризмом.

Роскомнадзор решил снять ограничения на работу Telegram в России
Общество
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

После решения суда Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса серверов Telegram, однако полностью остановить работу мессенджера в России не удалось, свои каналы в мессенджере продолжали вести в том числе чиновники и госорганы. После начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 через Telegram начали информировать о динамике заболеваемости федеральный и региональные оперативные штабы по борьбе с заболеванием.

15 июня группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о снятии блокировки с мессенджера. Авторы документа отмечали, что блокировка Telegram не работает, а многие федеральные и муниципальные органы используют мессенджер в качестве своего информационного ресурса.

Теги: Вячеслав Володин, Telegram
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Почему власти решили разблокировать Telegram. Главное
Технологии и медиа
Роскомнадзор решил снять ограничения на работу Telegram в России
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В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку Telegram
Технологии и медиа
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