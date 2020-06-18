Володин заявил о необходимости корректировать решение суда из-за Telegram

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Решения суда, которые невозможно исполнить, нужно менять. Об этом в интервью «Газете.ru» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение одной из думских фракций разблокировать Telegram.

«Если суд принимает решение, оно должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно, значит, его должны корректировать», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Володин добавил, что депутаты пользуются мессенджерами, в число которых входит и Telegram.

18 июня Роскомнадзор объявил, что снимает ограничение на работу Telegram в России. В ведомстве сообщили, что требования о блокировке мессенджера снимаются по согласованию с Генпрокуратурой. Причиной для такого решения в Роскомнадзоре назвали готовность его основателя Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму».