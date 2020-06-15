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В Гидрометцентре сообщили об опасности второй волны тепла

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вторая волна тепла может негативно сказаться на людях пожилого возраста, сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, жаркая, малооблачная погода ожидается в столичном регионе на текущей неделе, это будет вторая волна тепла с начала лета. Он отметил, что температурный фон до плюс 30 градусов днем и до плюс 20 ночью больше характерен для июля на юге Центрального Черноземья, а не для столичного региона.

«Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста», — считает Вильфанд.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что вся рабочая неделя будет очень теплой. По его мнению, довольно сложно спрогнозировать как погодные изменения могут повлиять на человека.

«Сегодня и завтра над столичным регионом будет господствовать западная периферия антициклона, переменная облачность без осадков. Сегодня плюс 24 — 26, завтра до плюс 27-29 градусов. Погода вещь очень субъективная, кому-то 30 градусов прохладно, кому-то уже 25 жарко. Вообще вопросы о погоде и здоровье — это не совсем к метеорологам вопросы, это вопросы к врачам. Погода — вещь очень субъективная и тут сложно что-то сказать», — отметил Леус.

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В среду температура повысится до 29—31 градуса, в четверг составит плюс 27—29 градусов. Во второй половине каждого из дней возможны кратковременные дожди, грозы, местами не исключен град. В пятницу дожди маловероятны, температура плюс 27—29 градусов. По словам синоптика, температура в эти дни будет выше нормы на 5—8 градусов.

«Есть такое выражение «погодное проклятье выходных», когда на рабочей неделе погода достаточно хорошая и теплая, а в выходные она меняется. Так произойдет и на этот раз. В субботу облаков станет больше, пройдут дожди ливневого характера, грозы прогремят, температура плюс 24-26 градусов. В воскресенье придут более холодные воздушные массы, местами пройдут небольшие дожди, но будет довольно солнечно и ветрено, плюс 20-22 градуса», — добавил Леус.

Ранее Вильфанд сообщал, что вторая волна тепла придет на территорию европейской части России в понедельник, 15 июня, и продержится до 19 июня.
 

Теги: погода, Гидрометцентр, Роман Вильфанд, новости
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