В Гидрометцентре сообщили об опасности второй волны тепла

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Вторая волна тепла может негативно сказаться на людях пожилого возраста, сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, жаркая, малооблачная погода ожидается в столичном регионе на текущей неделе, это будет вторая волна тепла с начала лета. Он отметил, что температурный фон до плюс 30 градусов днем и до плюс 20 ночью больше характерен для июля на юге Центрального Черноземья, а не для столичного региона.

«Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста», — считает Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что вся рабочая неделя будет очень теплой. По его мнению, довольно сложно спрогнозировать как погодные изменения могут повлиять на человека.