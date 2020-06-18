РЖД открыли вагоны-рестораны в поездах дальнего следования

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РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов на маршрутах дальнего следования в связи с постепенным снятием ограничений в регионах. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей», — говорится в сообщении.

Обслуживание в этих вагонах будет осуществляться с соблюдением мер безопасности. В том числе посетителям предоставят антисептики, работники будут использовать перчатки и маски.

Из-за угрозы коронавируса РЖД закрыли вагоны-рестораны и приостановила продажу непродовольственных товаров в поездах в конце марта.