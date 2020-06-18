Татарстан заменил обсервацию для приезжих из-за границы самоизоляцией

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Власти Татарстана заменили обсервацию для въезжающих в страну из-за границы на двухнедельный карантин по месту проживания или пребывания. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации республики.

Самоизоляция в течении двух недель обязательна и для соседей, которые окажутся на одной жилплощади с приезжими из-за рубежа во время их карантина.

В мае в Татарстане отменили обязательную обсервацию для тех приезжих, кто мог доказать отсутствие заболевания COVID-19. В качестве подтверждения предлагалось показать справку об уже пройденной обсервации в другом регионе и отрицательные результаты тестов на коронавирус.

С 14 апреля власти республики ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывших в республику из Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда же всех приезжающих из-за границы обязали находиться в обсерваторе в течение двух недель.