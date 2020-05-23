Татарстан отменил обсервацию для приезжих с отрицательным тестом на COVID

Правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому приезжающие в республику граждане из других регионов, которые переболели коронавирусом, не должны будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию, если они смогут доказать отсутствие болезни. Документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

В частности, прибывшим в республику гражданам необходимо будет предоставить справку об уже пройденной обсервации в другом регионе, а также отрицательные результаты тестов об отсутствии коронавируса, полученные не ранее чем за два дня до прибытия в Татарстан.

Постановление вступает в силу с понедельника, 25 мая.

Режим самоизоляции в Татарстане ввели на фоне пандемии коронавируса с 30 марта. С 14 апреля власти республики ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывших в республику из Москвы и Санкт-Петербурга.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Татарстане выявлено 2697 случаев заражений коронавирусом. Выздоровели 1825 человек. Умерли 9 человек.