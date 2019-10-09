В Китае отреагировали на введение санкций США из-за преследования уйгуров

Визовые ограничения и запреты, введенные по инициативе США против 28 китайских организаций, серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и являются вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом говорится в заявлении дипмиссии КНР в Twitter.

В посольстве отметили, что «в Синьцзяне нет так называемой проблемы прав человека, на которую претендуют США», и подчеркнули, что обвинения Вашингтона являются «надуманными предлогами для вмешательства».

Кроме того, в дипмиссии заявили, что «меры по борьбе с терроризмом и радикализмом в Синьцзяне направлены на искоренение питательной почвы экстремизма и терроризма». Дипломаты назвали дела Синьцзяна чисто внутренними делами Китая и привали США не вмешиваться в них.

Ранее Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР и массовым задержаниям, которые проводит Китай.

Как подтвердили в Минпромторге США, санкции вводятся против 28 организаций из Китая из-за преследования уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства, проживающих в СУАР. Ограничения затронут экспорт и реэкспорт, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.