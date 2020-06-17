Автомобиль британского премьер-министра Джонсона попал в ДТП

Фото: Zuma / ТАСС

Автомобиль Jaguar, в котором ехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попал в ДТП, однако сам глава правительства не пострадал. Об этом сообщают Reuters и The Guardian.

Машина премьера резко затормозила из-за выскочившего на проезжую часть участника акций протеста, которые проходят в Лондоне из-за смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Автомобиль сопровождения из кортежа Джонсона врезался в затормозившую машину. В СМИ и социальных сетях также появились кадры с места происшествия.

Видео: YouTube/JOINT PUBLIC INTELLIGENCE

В офисе Джонсона позднее подтвердили, что на видео в социальных сетях действительно была машина премьер-министра. После столкновения автомобили практически сразу же продолжили движение, отмечает The Guardian. В канцелярии премьер-министра также подтвердили, что в момент аварии Джонсон находился в автомобиле. В результате ДТП никто не пострадал. Демонстрант, бросившийся под машину британского премьера, был задержан полицией.

Издание Telegraph также опубликовало в Twitter фотографию автомобиля Jaguar, на багажнике которого видна вмятина после столкновения с другим автомобилем.