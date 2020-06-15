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Протесты в США ,  
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Джонсон заступился за Черчилля и выступил против переписывания истории

Статуя Уинстона Черчилля в центре Лондона
Статуя Уинстона Черчилля в центре Лондона (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Великобритания не должна переписывать свое прошлое и искажать историю. Об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в колонке для газеты Telegraph. Таким образом он отреагировал на призывы протестующих против расизма снести статую Уинстона Черчилля с Парламентской площади в центре Лондона.

«Если мы начнем чистить архивы и удалять изображения всех, кто соответствует нашему представлению, то погрузимся в большую ложь, в искажение нашей истории», — написал Джонсон.

По его словам, британская история очень сложна, а страна сегодня является совокупностью разных идей и убеждений. «Да, Черчилль выражал разные взгляды за свою длительную карьеру. И в целом он изменился со временем», — добавил премьер-министр.

Протесты и беспорядки в городах Европы. Фоторепортаж
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В Лондоне и в некоторых других европейских городах проходят массовые протесты в поддержку погибшего в результате задержания в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передавала Би-би-си, 13 июня в Лондоне произошли столкновения участников демонстраций с полицией. Сотни белых людей собрались около военного мемориала в Уайтхолле и на Парламентской площади около статуи Уинстона Черчилля.

Они говорили, что приехали защитить памятники от активистов движения BLM (Black Lives Matter — «черные жизни имеют значение»). По данным Би-би-си, среди них были представители радикальных правых организаций и футбольные фанаты. В ответ на призыв полиции разойтись протестующе начали кидать в сотрудников бутылки, камни и дымовые шашки.

Теги: Борис Джонсон, история, Великобритания
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