Джонсон заступился за Черчилля и выступил против переписывания истории

Статуя Уинстона Черчилля в центре Лондона (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Великобритания не должна переписывать свое прошлое и искажать историю. Об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в колонке для газеты Telegraph. Таким образом он отреагировал на призывы протестующих против расизма снести статую Уинстона Черчилля с Парламентской площади в центре Лондона.

«Если мы начнем чистить архивы и удалять изображения всех, кто соответствует нашему представлению, то погрузимся в большую ложь, в искажение нашей истории», — написал Джонсон.

По его словам, британская история очень сложна, а страна сегодня является совокупностью разных идей и убеждений. «Да, Черчилль выражал разные взгляды за свою длительную карьеру. И в целом он изменился со временем», — добавил премьер-министр.

В Лондоне и в некоторых других европейских городах проходят массовые протесты в поддержку погибшего в результате задержания в США афроамериканца Джорджа Флойда.