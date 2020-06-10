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Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами

Фото: norad.mil
Фото: norad.mil

США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом РБК сообщили в Минобороны. 

Самолеты России выполняли плановый полет, он длился 11 часов и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана.

«Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — уточнило Минобороны.

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Министерство отметило, что российская авиация регулярно совершает облеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей в строгом соответствии с международными правилами. В ведомстве также заявили, что за прошедший май американские самолеты были пять раз замечены около границ России.

Материал дополняется

Теги: США, Тихий океан, ВВС, Минобороны
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