Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами

Фото: norad.mil

США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом РБК сообщили в Минобороны.

Самолеты России выполняли плановый полет, он длился 11 часов и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана.

«Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — уточнило Минобороны.

Министерство отметило, что российская авиация регулярно совершает облеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей в строгом соответствии с международными правилами. В ведомстве также заявили, что за прошедший май американские самолеты были пять раз замечены около границ России.