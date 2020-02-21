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В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России отменили норму советского периода о бесплатной выдаче молока работникам производств за «вредность».

В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).

Постановление было опубликовано 13 февраля. В соответствии с условиями вступления в силу федеральных нормативных актов, акты правительства, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают через семь дней после опубликования.

Тем не менее, согласно ст. 222 Трудового кодекса России, сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями, бесплатно выдают по установленным нормам молоко или другие равноценные продукты. По письменному заявлению работника выдачу продуктов можно заменить выплатой, эквивалентной их стоимости.

С мая 2019 года в России осуществляется реформа контрольно-надзорной деятельности, в ходе которой правительство намерено упразднить свыше 20 тыс. нормативных актов времен СССР и РСФСР.

Теги: Россия, молоко, выдача, норма
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