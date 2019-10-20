«Умные» четки для молитв от Ватикана взломали за 15 минут

За это время исследователь по кибербезопасности смог получить доступ к аккаунту пользователя четок Click to Pray, для этого понадобилось указать только адрес электронной почты. По словам эксперта, проблему уже устранили

Фото: Vatican News

В «умных» электронных четках от Ватикана обнаружена серьезная уязвимость, сообщает издание CNET со ссылкой на французского исследователя по кибербезопасности Батиста Робера.

По его словам, хакеры могли получить доступ к учетной записи пользователя приложения Click to Pray, зная адрес его электронной почты. Причина уязвимости — в нюансах обработки учетных записей через приложение, отметил Робер. При регистрации пользователь указывает свой email, а система вместо установки пароля присылает на этот адрес четырехзначный PIN-код при каждой авторизации.

Проблема заключалась в том, что приложение запрашивало код доступа у сервера, а тот присылал его в незашифрованном виде, то есть перехватить его мог любой пользователь Сети. По словам исследователя, на то, чтобы обнаружить уязвимость, ему понадобилось 15 минут.

Для эксперимента учетную запись в приложении создал редактор CNET, и Робер несколько раз смог в нее зайти. Исследователь получил доступ к таким данным, как пол, рост, вес и день рождения пользователя. Кроме того, он смог удалить его учетную запись.