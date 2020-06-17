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После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

Видео: VK/Maksim Tokarev
Видео: VK/Maksim Tokarev

В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.

Дело завели по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Статья предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или лишение свободы на срок до семи лет. Водитель фуры задержан.

Появилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»
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ДТП произошло 16 июня на 1649-м км автодороги Москва — Челябинск (трасса M-50, «Урал»). По предварительны данным, у фуры Shaanxi отказала тормозная система и она столкнулась с попутными движущимися Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, ВАЗ-2114 и Hino. «Водитель автомобиля Lada Granta и пассажир скончались на месте», — говорится в сообщении.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщили, что грузовой машиной управлял водитель 1984 года рождения, а в результате происшествия два человека погибли и семеро получили травмы.

 

Теги: ДТП, фура, Прокуратура
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