В Челябинской области из-за ДТП с грузовиком перекрыли трассу М-5 «Урал»

Фото: МЧС России

Движение по федеральной автотрассе М-5 «Урал» в Челябинской области перекрыто после столкновения четырех легковых машин и грузовика. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

По данным Управления федеральных дорог, на 1648-м километре трассы, на участке, где идет ремонт, произошло «лобовое столкновение грузового автомобиля и четырех легковых автомобилей». Авария произошла в 13:20 по местному времени (11:20 мск).

В пресс-службе регионального главка МВД РБК сообщили, что столкновение произошло на 1649-м километре автодороги Москва — Челябинск. «Грузовой автомобиль под управлением водителя 1984 года рождения совершил столкновение с движущимися попутно пятью автомобилями», — уточнили в пресс-службе. В результате происшествия два человека погибли и семеро пострадали.

По данным МВД, водитель грузовика заявил о том, что к столкновению привел отказ тормозной системы.

РБК также направил запрос в Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».