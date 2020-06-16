Появилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»

Видео: VK/Maksim Tokarev

В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Кадры опубликовал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как грузовик протаранил пять остановившихся автомобилей — четыре легковушки и грузовую машину. Автомобили объезжали участок дороги, где шли ремонтные работы, по одной полосе.

По данным МВД, авария произошла на 1649-м километре автодороги Москва — Челябинск. Грузовой машиной управлял водитель 1984 года рождения. В результате происшествия два человека погибли и семеро пострадали.

Водитель грузовика заявил полиции, что у машины отказали тормоза. Из-за аварии движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» было перекрыто.