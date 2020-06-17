Медведев заявил о риске нового финансового кризиса в зарубежных странах

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Пандемия коронавируса может вызвать новый финансовый кризис за рубежом, что негативно повлияет на финансовый и валютный рынки России. Об этом говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».

«Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах», — предостерег Медведев.

По его словам, это окажет давление на финансовый и валютный рынки России, кроме того, еще больше упадет спрос на отечественный экспорт.

«Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020 году. К этому мы также должны быть готовы», — добавил заместитель председателя.