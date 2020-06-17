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Пандемия коронавируса ,  
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Медведев заявил о риске нового финансового кризиса в зарубежных странах

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Пандемия коронавируса может вызвать новый финансовый кризис за рубежом, что негативно повлияет на финансовый и валютный рынки России. Об этом говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».

«Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах», — предостерег Медведев.

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Дмитрий Медведев

По его словам, это окажет давление на финансовый и валютный рынки России, кроме того, еще больше упадет спрос на отечественный экспорт.

«Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020 году. К этому мы также должны быть готовы», — добавил заместитель председателя.

В своей статье Медведев отметил, что Россия уже находится под воздействием сразу трех экономических шоков. Первый — падение цен на нефть, второй — регуляторные решения государства, связанные с попыткой замедлить распространение коронавируса, а третьим заместитель председателя назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары.

Теги: Дмитрий Медведев, коронавирус, Финансовый кризис
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