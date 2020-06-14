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Вильфанд назвал сроки возвращения в Россию второй волны тепла

Вторая волна тепла с начала лета придет на территорию Европейской территории России в понедельник, 15 июня и продержится в регионе до пятницы, 19 июня. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, ожидается жаркая, малооблачная погода без осадков.

«С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода. С понедельника будет плюс 23-25 градусов, а во вторник — плюс 25-30 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, в регионе установится антициклональная погода, ожидается поток теплых воздушных масс с юга. Вильфанд отметил, что в Европейской части России температура составит выше нормы на четыре-пять градусов.

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При этом холод, который ныне установился в центре, переместится на юго-восток страны, отметил синоптик. По его словам, в Поволжье температура будет около нормы. На Урале, а также в Новосибирской, Омской и Томской областях температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов, добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд объяснил, что причиной возникновения опасных погодных явлений в России стало столкновение теплых и холодных воздушных масс, которые пришли в российский регион после жаркой погоды с Карского моря и Новой Земли.

Теги: Гидрометцентр России, Роман Вильфанд, погода
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