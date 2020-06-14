Вильфанд назвал сроки возвращения в Россию второй волны тепла

Вторая волна тепла с начала лета придет на территорию Европейской территории России в понедельник, 15 июня и продержится в регионе до пятницы, 19 июня. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, ожидается жаркая, малооблачная погода без осадков.

«С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода. С понедельника будет плюс 23-25 градусов, а во вторник — плюс 25-30 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, в регионе установится антициклональная погода, ожидается поток теплых воздушных масс с юга. Вильфанд отметил, что в Европейской части России температура составит выше нормы на четыре-пять градусов.