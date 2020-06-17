Спикер нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом

Нурлан Нигматулин (Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента Республики Казахстан)

У председателя мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлана Нигматулина обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

«В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова (министра здравоохранения Казахстана. — РБК) спикер мажилиса 16 июня прошел очередное тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевание протекает бессимптомно. Нигматулин придерживался карантинных мер, последний месяц работал дистанционно и ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания, указывается в сообщении. Предположительно, Нигматулин мог заразиться, когда 9 и 11 июня принимал министра Биртанова.



Ранее о своем заражении сообщили Биртанов и пресс-секретарь президента Берик Уали.

По данным оперативного штаба Казахстана по борьбе с коронавирусом, в стране зафиксировано 15,542 тыс. случаев заражения коронавирусом, 9,629 тыс. человек выздоровели, 88 человек скончались.