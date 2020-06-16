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Общество ,  
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СК завел дело после перестрелки в Назрани

Следователи завели уголовное дело после перестрелки между местными жителями в Назрани, сообщается на сайте следственного управления СК по Ингушетии.

Дело завели по п.п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более человек, совершенное группой лиц). В СК также уточнили, что в перестрелке погибли четыре человека, трое были госпитализированы. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

В перестрелке с участием полиции в Назрани погибли не менее трех человек
Общество
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В пресс-службе Росгвардии по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили РБК, что среди погибших есть сотрудник их управления вневедомственной охраны. «С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался», — сказали в ведомстве.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав сообщало, что в перестрелке погибли три человека, еще трое были доставлены в больницу. Один из пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии, позднее он умер во время операции, сказал представитель ведомства.

Перестрелка произошла 16 июня. ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что причиной стрельбы стал земельный спор.

Теги: уголовное дело, Следственный комитет, Назрань, Ингушетия, перестрелка, новости
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В перестрелке с участием полиции в Назрани погибли не менее трех человек
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