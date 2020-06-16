Севший на мель сухогруз «Голден Роуз» перекрыл Волго-Каспийский канал

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Сухогруз «Голден Роуз» сел на мель и перекрыл Волго-Каспийский канал, прохода ждут около 28 судов, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

По данным Росморречфлота, сухогруз «Голден Роуз» принадлежит компании «Омский шиппинг». Судно село на мель в районе 155-го километра Волго-Каспийского канала, когда получило приказ остановиться из-за прохождения земснаряда — судна, предназначенного для подводной разработки грунтов. «Потом он зацепил трос, и ветром его прижало к бровке, на которую он залез», — рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

В Росморречфлоте добавили, что к месту инцидента направился буксир, с помощью которого сухогруз постараются снять с мели.

РБК направил запрос компании-судовладельцу.