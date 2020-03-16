Сухогруз с углем сел на мель в Ростовской области

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Сухогруз Shaman сел на мель в районе Азовского переката реки Дон в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Водотечности и разлива нефтепродуктов нет. К месту направлен буксир. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Росморречфлота РБК уточнили, что инцидент произошел в 04:40 (время совпадает с московским). Судно перевозило уголь, следовало под флагом Панамы из Ростова в Словению. Для снятия судна с мели к месту происшествия был направлен портовый буксир.

Позднее в региональном главке МЧС сообщили, что в 09:40 сухогруз был снят с мели и убыл в пункт назначения.

В ноябре 2019 года российский круизный паром «Принцесса Анастасия» сел на мель у шведского Стокгольма. На борту находились более 1 тыс. человек.