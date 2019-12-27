Турция из-за севшего на мель сухогруза перекрыла движение по Босфору

Движение через пролив Босфор в Турции временно перекрыли из-за севшего на мель грузового судна, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию губернатора и свидетеля происшествия.

Этот пролив является одним из самых оживленных водных путей в мире, отмечает агентство, и играет жизненно важное значение для России и других черноморских государств.

Речь идет о судне Songa Iridium, следовавшем под флагом Либерии из украинского порта Одессы в Стамбул. Корабль врезался в набережную и сел на мель. В канцелярии губернатора заявили, что в результате происшествия никто не пострадал. Там добавили, что на судне сообщили о проблемах с двигателем, перед тем как оно село на мель.

В ноябре в Одесском заливе сел на мель танкер под флагом Молдавии. В результате содержание нефтепродуктов в воде в этом районе превысило допустимую концентрацию в 90 раз, сообщила «Думская» со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова.