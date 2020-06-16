В Петербурге 103-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Из больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге выписали 103-летнюю пациентку, переболевшую коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram учреждения.

Уточняется, что болезнь была осложнена двухсторонней полисегментарной пневмонией. После лечения самочувствие женщины улучшилось. Сейчас она находится дома.

По данным на 16 июня, в Санкт-Петербурге зафиксировано 21 047 случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки — 234. Уточняется, что 9971 человек выздоровел, 689 — умерли.

В мае из московской Городской клинической больницы № 52 выписали двух 101-летних пациенток. Им также диагностировали коронавирусную инфекцию. Женщины успешно вылечились.