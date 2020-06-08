В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке

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Полиция Петербурга разыскивает избивших десятилетнего мальчика на детской площадке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«7 июня в полицию поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово ее десятилетнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.

Мальчик был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как пишет «Фонтанка», конфликт мог произойти из-за качелей.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Выборгского района и в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

В феврале текущего года в Мурманской области подростка арестовали за попытку убийства ребенка. 15-летний подросток избил и закопал в снег мальчика.