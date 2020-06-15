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Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину

Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, в дежурную часть поступило сообщение от председателя совета жильцов одного из домов в Октябрьском районе Красноярска. На записи с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте многоэтажки, она увидела, как женщина избивает маленького ребенка.

Правоохранительные органы установили, что женщина не является жильцом дома. После инцидента в лифте она вышла из подъезда, села вместе с ребенком в такси и уехала.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личность женщины и ребенка.

В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее в июне полиция Санкт-Петербурга сообщила, что на детской площадке в Выборгском районе города группа неизвестных избила десятилетнего мальчика. В МВД обратилась мама ребенка, которая заявила о происшествии.

По предварительным данным, избившие мальчика также были несовершеннолетними. Ребенка с травмами средней тяжести доставили в больницу.

Теги: Красноярск, избиение, ребенок
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