Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину

Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, в дежурную часть поступило сообщение от председателя совета жильцов одного из домов в Октябрьском районе Красноярска. На записи с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте многоэтажки, она увидела, как женщина избивает маленького ребенка.

Правоохранительные органы установили, что женщина не является жильцом дома. После инцидента в лифте она вышла из подъезда, села вместе с ребенком в такси и уехала.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личность женщины и ребенка.