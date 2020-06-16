СМИ сообщили о выделении в США $10 млн на подготовку к ядерным испытаниям

Комитет Сената Конгресса США по вооруженным силам одобрил выделение $10 млн на реализацию проектов по сокращению времени, которое необходимо для проведения ядерного испытания. Соответствующую поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год приняли на закрытом заседании, сообщает The Hill со ссылкой на копию документа.

Поправку предложил сенатор-республиканец Том Коттон, отмечает газета. Полный текст проекта оборонного бюджета на следующий год должен быть опубликован в ближайшее время, говорится в публикации.

В конце мая газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что в администрации президента США обсуждается вопрос возобновления в стране ядерных испытаний. До этого их не проводили с 1992 года.

По данным WP, встреча, на которой поднимался вопрос о возрождении ядерных испытаний, прошла 15 июня. Она последовала за обвинениями Госдепа в адрес России, который утверждал, что Москва проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом. Кроме того, испытания ядерного оружия вопреки договорам идут в Китае, сообщалось в докладе Госдепа.