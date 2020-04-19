Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под полным контролем, все уровни власти работают ритмично, организованно и ответственно. Об этом сообщил президент Владимир Путин в поздравлении с праздником Пасхи, оно доступно на сайте Кремля. «Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания», — сказал президент.

По словам Путина, российское руководство следит за развитием ситуации с коронавирусом в других странах и знает, какие меры следует принять «при любом развитии ситуации». На данный момент власти делают все, что необходимо и при этом работают на опережение, сказал президент.

Согласно последним данным оперштаба, общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 36,7 тыс. Из них 3 тыс. выздоровели, еще 313 умерли.