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Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под полным контролем, все уровни власти работают ритмично, организованно и ответственно. Об этом сообщил президент Владимир Путин в поздравлении с праздником Пасхи, оно доступно на сайте Кремля. «Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания», — сказал президент.

По словам Путина, российское руководство следит за развитием ситуации с коронавирусом в других странах и знает, какие меры следует принять «при любом развитии ситуации». На данный момент власти делают все, что необходимо и при этом работают на опережение, сказал президент.

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Согласно последним данным оперштаба, общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 36,7 тыс. Из них 3 тыс. выздоровели, еще 313 умерли.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пандемия
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