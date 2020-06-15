Адвокат семьи Захарова объяснил их появление на телевидении

Александр Добровинский (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, приходили на телевидение, чтобы привлечь внимание к расследованию инцидента и не позволить его «замять». Об этом сообщил РБК их представитель адвокат Александр Добровинский.

«Мы хотели и хотим только одного — чтобы дело о трагической гибели Сергея не было замято, как это обычно делается. Вот почему мы пошли на телевидение», — процитировал адвокат семью Захарова. Он уточнил, что его подзащитные не получают денежную компенсацию за участие в телевизионных программах. «Все инсинуации по поводу того, что Захаровы получат или получают компенсации с телевидения, являются несостоятельными и вымышленными», — заявил адвокат.

9 июня на канале «Россия 1» вышел выпуск телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. В студию пришли сын погибшего Виталий Захаров со своей женой и племянник Захарова.

Вечером 8 июня в машину Сергея Захарова врезался джип Ефремова, который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. На следующий день Захаров умер в больнице из-за полученных травм. У него остались жена, два сына, пожилая мать и внучка-инвалид.