В Кремле объяснили карантин для участников награждения в День России

Дмитрий Песков (Фото: Seth Wenig / AP)

Те, кого в День России 12 июня награждал президент страны Владимир Путин, были на карантине в связи с обычными мерами предосторожности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию газеты «Коммерсант» о карантине получивших награды, Песков ответил положительно.

«Действительно, некоторые были на карантине, связано это с обычными совершенно мерами предосторожности. Это объясняется тем, что мы можем быть контактными в плане контакта с инфицированными и переносящими бессимптомно», — пояснил он.

Журналисты также спросили, связано ли с этим то, что Путин не посетил открытие храма Вооруженных сил в Кубинке. Песков ответил, что на это были другие причины и глава государства уже запланировал его посещение. «Президент обязательно посетит этот храм, такое посещение есть в его рабочих планах», — сказал представитель Кремля.

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