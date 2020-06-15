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ЦБ пообещал убрать причину возможного введения платного выпуска карт

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ограничение эквайринговых комиссий, введенное на фоне коронавируса, носит временный характер, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«Ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям ТСП (торгово-сервисные предприятия. — РБК.) носит временный характер и направлено на поддержку в том числе МСП в период пандемии коронавируса», — сказали в ЦБ.

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт
Бизнес
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Банк России в качестве меры поддержи бизнеса ограничил с 15 апреля до 30 сентября 2020 года размер комиссии, которую банки берут за прием платежных карт, на уровне 1% для онлайн-покупок продуктов питания, лекарств, товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг.

15 июня «Известия» сообщили, что Ассоциация банков России направила в правительство письмо, в котором выступила против ограничения эквайринговых комиссий. В письме говорится, что из-за этих мер банки недополучат 10–15 млрд руб. прибыли. И, возможно, они будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых пластиковых карт и их обслуживание, а также за использование платежного приложения и call-центра, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ретейла и медицинских учреждений.

ЦБ снизил комиссию за прием карт для онлайн-магазинов
Финансы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил ТАСС, что российские банки в текущих условиях вряд ли сделают платными выпуск и обслуживание пластиковых карт. «Поскольку Центральный банк принял решение временно — только до 30 сентября, думаю, что банки сейчас вряд ли пойдут на такое повышение за другие виды услуг, связанные с платежными картами», — пояснил Аксаков.

Теги: ЦБ, Банковские карты
Материалы по теме
ЦБ снизил комиссию за прием карт для онлайн-магазинов
Финансы
Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт
Бизнес
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