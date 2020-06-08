СК завел дело после убийства трех детей и их матери в Калмыкии

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Калмыкии следователи возбудили дело после убийства 35-летней женщины и ее трех детей. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК России.

Согласно сообщению, тела женщины и ее детей, 2009, 2012 и 2020 годов рождения, с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены в одном из домов города Элисты 8 июня.

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — уточнили в региональной прокуратуре. Тела погибших обнаружил отец, вернувшись домой. Квартира была заперта изнутри.

По данному факту завели дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). Следователи работают на месте происшествия, допрашивают отца семейства, родственников и знакомых. На место также выехал прокурор республики Роман Тютюник.

Прокуратура проведет проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, чтобы выяснить, осуществлялся ли контроль за семьей.