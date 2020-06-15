В Роспотребнадзоре заявили о проведении более 15 млн тестов на COVID-19
В России провели более 15,1 млн тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«По состоянию на 14.06.2020 проведено 15 161 152 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, городские, федеральные и частные лаборатории в Москве провели более 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус.
«Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан», — сказала Ракова.