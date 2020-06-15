В Роспотребнадзоре заявили о проведении более 15 млн тестов на COVID-19

В Москве для выявления больных коронавирусом используются разные методики — ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование. На коронавирусную инфекцию в обязательном порядке проверяют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и тех, кто живет с заболевшими COVID-19. На коронавирус тестируют также пациентов неинфекционных стационаров.

Кроме того, в столице проверяют сотрудников, которые контактируют с жителями. Речь идет о медицинских и социальных работниках, сотрудниках транспорта, ЖКХ и полиции.

По данным на вечер 14 июня, в Москве с начала эпидемии выявили 205 905 заразившихся коронавирусом, скончались 3334 заболевших.