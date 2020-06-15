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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре заявили о проведении более 15 млн тестов на COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России провели более 15,1 млн тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 14.06.2020 проведено 15 161 152 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, городские, федеральные и частные лаборатории в Москве провели более 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

«Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан», — сказала Ракова.

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В Москве для выявления больных коронавирусом используются разные методики — ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование. На коронавирусную инфекцию в обязательном порядке проверяют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и тех, кто живет с заболевшими COVID-19. На коронавирус тестируют также пациентов неинфекционных стационаров.

Кроме того, в столице проверяют сотрудников, которые контактируют с жителями. Речь идет о медицинских и социальных работниках, сотрудниках транспорта, ЖКХ и полиции.

По данным на вечер 14 июня, в Москве с начала эпидемии выявили 205 905 заразившихся коронавирусом, скончались 3334 заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: тесты, Роспотребнадзор, коронавирус
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